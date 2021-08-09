تطبيق منظومة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية بالسويس

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية اجتماعا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، خالد سعداوي السكرتير العام، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس واللواء محمد رضوان مساعد مدير الأمن.

اجتماع محافظ السويس مع رئيس هيئة النيابة الإدارية

وفي بداية اللقاء أشاد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بمشروعات التنمية والشكل الحضاري وأعمال التطوير التي تتم على أرض محافظة السويس، مؤكدا في كلمته على أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

كما أشار إلى أنه تم تطبيق ميكنة النيابة الإدارية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية كمرحلة أولى، ثم محافظة السويس ليتم تطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذا لخطة الدولة في ميكنة الجهاز الإدارى والقضائى والذي من شأنه يعمل على تسهيل إجراءات التقاضي وتوثيق الملفات وتسجيلها لسهولة استرجاعها مرة أخرى والتسهيل علي المواطنين في تقديم الشكوى إلكترونيا.

اجتماع محافظ السويس مع رئيس هيئة النيابة الإدارية

ووجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الشكر للمستشار عصام المنشاوي علي مجهوداته والوفد المرافق وجميع العاملين بهيئة النيابة الإدارية علي مجهوداتهم، كما أشاد بدور الهيئة في تمكين المرأة والشباب في تولي المناصب القيادية في الهيئات الادارية والقضائية .مؤكدا علي دور النيابة الإدارية في تسهيل الأعمال على الهيئات القضائية والتعاون مع الجهاز التنفيذي للقضاء على الفساد الإداري.

وبحث المحافظ مع رئيس الهيئة دراسة تخصيص مقر دائم لهيئة النيابة الادارية بالسويس لتسهيل العمل داخل النيابة الإدارية بالسويس.

اجتماع محافظ السويس مع رئيس هيئة النيابة الإدارية

وخلال اللقاء قدم المستشار أحمد عطوة مدير ادارة التحول الرقمي عرض عن المشروع والخدمات التي يقدمها للمواطنين والفئات المستفادة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تطبيق برنامج لإدارة القضايا إلكترونيا، حيث يتم من خلاله اثبات كافة البلاغات والشكاوي الواردة الي النيابة وانشاء ملفات الكترونية للقضايا يمكن الرجوع اليها مع اتاحة المستويات الأعلى للهيئات القضائية بالاطلاع علي كافة القضايا بمختلف النيابات.

اجتماع محافظ السويس مع رئيس هيئة النيابة الإدارية

حضر اللقاء كلا من المستشار عزت أبو زيد والمستشارة فهيمة الحكيم عضوا المجلس الاعلي للنيابة الادارية والمستشار أسامة البنا رئيس النيابة الادارية بالسويس وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالسويس ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية.