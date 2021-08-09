التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ الزراعيين في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ قرية الزراعيين بمنطقة النخيل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال مسؤولي الشاطئ عن الحادث.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بوجود غريق يدعى خالد محمد، 16 سنة، مقيم بمحافظة القاهرة، بشاطىء قرية الزراعيين بمنطقة النخيل غرب المدينة ولم يظهر الجثمان.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة وقوات الإنقاذ النهرى وتم البحث عن الجثة ولم يتم العثور على الجثمان، وأثناء البحث طفى على سطح المياه بعد 24 ساعة من الغرق وتم انتشالها ونقلها الى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.