الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ الزراعيين في الإسكندرية

غريق
غريق

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ قرية الزراعيين بمنطقة النخيل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال مسؤولي الشاطئ عن الحادث.
تلقى اللواء محمود ابو عمره، مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بوجود غريق يدعى خالد محمد، 16 سنة، مقيم بمحافظة القاهرة، بشاطىء قرية الزراعيين بمنطقة النخيل غرب المدينة ولم يظهر الجثمان.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة وقوات الإنقاذ النهرى وتم البحث عن الجثة ولم يتم العثور على الجثمان، وأثناء البحث طفى على سطح المياه بعد 24 ساعة من الغرق وتم انتشالها ونقلها الى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

محافظة الإسكندرية محافظ بالاسكندرية حادث مياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء فى تونس

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

العثور على طرد بريدى به 3 رصاصات موجّه لـ«بابا الفاتيكان»

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى (إنفوجراف)

حيثيات سجن طبيب أسنان 16 عامًا بتهمة هتك عرض 4 رجال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

لواء. محسن الفحام

رسالة من فلسطين

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»

"أردان" يهاجم الأمم المتحدة: نرفض المساواة بين عمليات إسرائيل وحزب الله