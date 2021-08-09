محافظ القاهرة يشهد افتتاح أعمال تطوير نادي القضاة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، افتتاح أعمال تطوير نادي القضاة بوسط المدينة، حيث قام المستشار عمر مروان وزير العدل بتكريمه ومنحه درع نادى قضاة مصر.

افتتاح أعمال تطوير نادى القضاة

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد افتتح أعمال التطوير بحضور المستشار عبد الله عمر رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر والمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



افتتاح أعمال تطوير نادى القضاة

ويعد نادى قضاة مصر أحد المبانى ذات التراث المعمارى المميز بالقاهرة ويتقاطع أمام مدخله شارع عبد الخالق ثروت مع شارع شامبليون، ويجاوره من الشرق دار القضاء العالي مقر محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة ومكتب النائب العام، ومن الشمال مقر نقابة الصحفيين، ومن بعدها مقر نقابة المحامين ويبعد عن ميدان التحرير حوالى 700 متر .



وشهد النادى مؤخرًا أعمال ترميم ورفع كفاءة تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري ، والأرض المقام عليها النادي مهداة من الحكومة في عام 1943 مع منحة قدرها عشرة آلاف جنيه مساهمة منها في تكاليف البناء، وقد تم البناء في عام 1949 بطراز فريد .

افتتاح أعمال تطوير نادى القضاة



وفي العاشر من فبراير عام 1939 اجتمع في مقر محكمة استئناف مصر 59 من رجال القضاء والنيابة العامة، واتفقوا على تأسيس نادى القضاة، وحددوا هدفه بأنه ” لتوثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلي والمختلط ” وكان هدفهم الحقيقي إنشاء هذه الرابطة للعمل على استقلال القضاء تمهيداً لإلغاء المحاكم المختلطة، وقد ظهرت ثمار ذلك العمل بعد أربع سنوات عندما صدر في العام 1943 أول قانون لاستقلال القضاء ، وفى عام 1950 انتقل النادي إلى مقره الحالي .

افتتاح أعمال تطوير نادى القضاة