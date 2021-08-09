الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا.. عدد مصابى كورونا بالمستشفيات زاد 25% فى 3 أسابيع

مصابة بكورونا
مصابة بكورونا

واصل عدد مرضى كورونا في مستشفيات فرنسا ارتفاعه مع إحصاء نحو 8700 مصاب ، في ارتفاع بلغت نسبته 25 % في ثلاثة أسابيع، وفق أرقام رسمية.

ومع استقبال 498 مصابا إضافيا في 24 ساعة، فإن المستشفيات باتت تستقبل، الأحد ثمانية آلاف و685 مريضا، مقابل ستة آلاف و922 في 17 يوليو الماضي حين سجل الرقم الأدنى لحالات الاستشفاء منذ بداية العام.

ومع تسجيل 1556 شخصا في أقسام العناية المركزة، ازداد عدد مصابي كوفيد ممن يعانون وضعا خطرا بنسبة 81% منذ 21 يوليو الماضي، اليوم الذي سجل فيه الرقم الأدنى 859 حالة منذ بداية العام.

وفي الساعات الـ24 الأخيرة نقل 117 مريضا إلى أقسام الإنعاش، وبين السبت والأحد توفي 30 شخصا بسبب كوفيد في المستشفى وفق السلطات.

وعلى صعيد التلقيح، تلقى 44 مليونا و739 ألفا، و322 شخصا جرعة واحدة على الأقل، أي 66.4% من عدد السكان، فيما بات 37 مليونا و231 ألفا و75 شخصا ملقحين بالكامل أي 55.2% من عدد السكان.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

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