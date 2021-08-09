الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفود أمنية روسية تشارك فى إنهاء إجراءات وصول السياح

الطائرات الروسية
الطائرات الروسية

كشفت مصادر مطلعة من مطار شرم الشيخ، أن هناك فرق من خبراء الأمن الروسي ستشارك اليوم في إنهاء إجراءات وصول أولى الرحلات الروسية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة، كما تم تجهيز كونترات مخصصة لطائرة الروسية لسرعة إنهاء إجراءاتهم.

وأضافت المصادر أنه سيتواجد عدد من القيادات الأمنية بالمحافظتين البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما سيقومون بالمطار بالترحيب بالسائحين وبقدوم أولى الطائرات المباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام لنحو 6 سنوات، كما سيشهد المطارين احتفالات ضخمة لاستقبال السائحين الروس.

ومن المقرر أن تصل غدا الإثنين إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة أولى الرحلات القادمة من العاصمة الروسية موسكو بواقع 10 رحلات 5 لكل مطار.

كما استعدت فنادق شرم الشيخ والغردقة لاستقبال أولى الرحلات الروسية بتفيذ كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية والوقائية لمحافظة على صحة كافة الجنسيات، وتأتى هذه الرحلات بعد توقف دام نحو أكثر من 6 سنوات بعد سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فى أكتوبر 2015،عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ والتى راح ضحيتها 224 شخص وقامت على إثرها السلطات الروسية بتعليق الرحلات بين مصر وروسيا وإيقاف السوق الأول سياحيا بالنسبة لمصر بعدما وصلت أعداد السائحين الروس إلى أكثر من 3 ملايين سائح.

مطار شرم الشيخ مطار الغردقة الدولي استئناف رحلات طيران روسيا موسكو وفود روسية

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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