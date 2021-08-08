الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إصابات بالرصاص والغاز فى مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

مواجهات مع الاحتلال
مواجهات مع الاحتلال

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و4 بقنابل الغاز بمنطقة الرأس، إضافة إلى العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، وأربعة آخرون بقنابل الغاز مباشرة بمنطقة الرأس، إضافة إلى إصابة 47 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وشاب آخر إثر سقوطه أثناء ملاحقته من قبل الجيش، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية، كما أصيب، مساء اليوم، شاب برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه في أراضي بيت دجن شرق نابلس.

أوضح مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن طواقم الهلال نقلت الشاب إلى مستشفى رفيديا الحكومي، إثر تعرضه للضرب والاعتداء من قبل مستوطنين، ما أدى لإصابته برضوض.

في وقت سابق من اليوم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، اليوم الأحد، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في القاهرة محمد فائق، على الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس القومي بالقاهرة، بحضور وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير حسام عرفات، والمستشارة القانونية للدائرة آلاء مليطات، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأكد التميمي ضرورة ترجمة المواقف والبيانات الدولية إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، والاتفاقات الموقعة، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل.
 

وشدد التميمي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي خاصة محكمة الجنايات الدولية المسئولية، لأن ما يجري في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة القدس، وفق المنظمات الحقوقية، هو فصل عنصري وجرائم غير مسبوقة على الإطلاق

اعتداءات الاحتلال إصابات قنابل الغاز المستشفى الإحتلال الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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