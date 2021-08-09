الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توعية الشباب بالإدمان و استمرار صرف المعاشات.. أبرز أنشطة «التضامن» خلال اليوم

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، عددًا من الأنشطة، من أبرزها مبادرة جديدة لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان وفي التقرير التالي نستعرض أنشطة الوزارة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة.

 

بنك ناصر يبدأ صرف المعاشات للمتخلفين عن الصرف

بدأ بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات أغسطس لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

ويتم الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات وتوفير أدوات التعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية العملاء والعاملين بالبنك وتيسير عملية الصرف، من أكثر من 300 منفذ على مستوى الجمهورية.

 

بمشاركة 2000 متطوع.. مبادرة جديدة لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان

أعلن عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن إطلاق مبادرة للتوعية من مخاطر الإدمان في 15 مركز شباب شهريا بكل محافظة ولمدة 6 أشهر ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات"، تم تنفيذها في 720 مركز شباب حتى الآن بالمحافظات المختلفة وبمشاركة أكثر من 2200 متطوع لدى الصندوق، ويتم تقديم ورش عمل مع الشباب وألعاب تفاعلية بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة رياضية متنوعة من مسابقات جري ودوريات رياضية وأنشطة تفاعلية وورش عمل مع التأكيد على مجموعة المفاهيم المغلوطة.


الهلال الأحمر يقدم الخدمات الصحية للمجتمعات الأكثر احتياجًا

بدأت جمعية الهلال الأحمر المصري، فى تنفيذ أنشطة مشروع "تقديم الخدمات الصحية للجميع ودعم المجتمع" بالتعاون مع الصليب الأحمر الألماني ونظيره السويسري وبتمويل من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني.

 

احمرار العين وعدم الاتزان .. 10 عوامل تدل على تعاطي الأبناء المخدرات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن - رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الخط الساخن للصندوق 16023  ما بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي مركز شباب بنك ناصر التضامن الاجتماعي نيفين القباج ماكينات الصراف الآلي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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