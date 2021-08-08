«الجارديان» تكشف سر رغبة ترامب فى الترشح للرئاسة مرة أخرى

قال السكرتير الصحفي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شون سبايسر، إن رئيسه السابق سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

وقال سبايسر، خلال حواره مع مجلة "واشنطن إجزامنير" الأمريكية: "إنه موجود ومهتم بالسباق الانتخابي المقبل".

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن شهية ترامب للانتخابات الرئاسية قد تعززت خلال الأشهر العديدة الماضية بعد مشاهدة تعامل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مع بعض القضايا مثل الهجرة.

وقال سبايسر عن ترشح ترامب في المقابلة: "قبل شهرين، لم أكن متأكدًا، ولكن الآن يجب أن يكون هناك شيء قوي من شأنه إبعاده عن السباق الرئاسي المقبل".

ولم تكشف المجلة الأمريكية ما إذا كان سبايسر يدلي برأيه أو ما إذا كان قد تحدث إلى الرئيس السابق أو لديه معلومة محددة من دائرته الداخلية.

وبصفته أول سكرتير صحفي في البيت الأبيض، واجه سبايسر شكوكًا حول المصداقية عندما خاطب وسائل الإعلام، وبالتالي الجمهور، من المنصة في إحاطات متلفزة.

وجاءت مزاعمه الأخيرة وسط تكهنات مستمرة بشأن خطط ترامب السياسية بعد خسارته الحاسمة أمام جو بايدن في انتخابات 2020، التي وصفها مسئولون على المستوى المحلي ومستوى الولايات والوطني بأنها أكثر المسابقات الرئاسية أمانًا في تاريخ الولايات المتحدة.

وبدا أن مارك ميدوز، رئيس الأركان السابق لترامب، يناقش التطلعات المستقبلية للرئيس السابق في مقابلة حديثة مع Newsmax: "التقينا بالعديد من أعضاء مجلس الوزراء الليلة.. لست مخولاً للتحدث نيابة عن الرئيس، لكن يمكنني أن أخبرك بهذا، لن نجتمع الليلة إذا لم نخطط للمضي قدمًا بطريقة حقيقية، مع الرئيس ترامب".

واستقال سبايسر من منصبه كسكرتير صحفي للبيت الأبيض في يوليو 2017 بعد ستة أشهر من الفوضى السياسية التي أصابت البيت الأبيض.

وتميزت الفترة القصيرة التي أمضاها سبايسر خلف منبر غرفة الاجتماعات ببيانات كاذبة وموقف عدواني تجاه الصحفيين، فضلاً عن سلسلة من الزلات.

وبدأت فترة سبايسر الصعبة بعد يوم واحد فقط من تنصيب ترامب، فقد أصر سبايسر بغضب في إحاطته الأولى على أن ترامب اجتذب "أكبر جمهور على الإطلاق ليشهد فترة تنصيب، سواء شخصيًا أو في جميع أنحاء العالم"، بعد تقارير إعلامية- مدعومة بأدلة فوتوغرافية واضحة وبيانات النقل العام- بدا أن الحضور كان ضعيفًا، خاصة بالمقارنة مع تنصيب باراك أوباما عام 2009.

وتم فصل سبايسر، الذي انتحلت الممثلة الكوميدية ميليسا مكارثي نواقصه وأشباهه الواضحة في برنامج Saturday Night Live، من أول وظيفة له بعد 8 أسابيع من التقييمات المنخفضة.