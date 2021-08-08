افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للقيادات التنفيذية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، أن المحافظة لديها خطة متكاملة تستهدف إعداد قيادات صف ثاني من القيادات التنفيذية وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية التي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تتضمن محاور هامة منها بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وتأهيل وتمكين الشباب لإدارة ملفات الدولة الحيوية.

جاء ذلك خلال افتتاحه للبرنامج التدريبي للدفعة الثانية من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ، والتي يلتحق بها 43 متدربا من الكوادر التي تمتلك المهنية العالية في الملفات المسندة إليها وبعض قيادات الصف الثاني بإدارات الديوان العام والوحدات المحلية ، وذلك بحضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام ، وأحمد عادل الأمين المساعد بالمجلس الاستشاري للشباب ، وأعضاء فريق العمل المكلف بإدارة البرنامج التدريبي لهذه الدفعة

ونوه محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة تسير في ذلك بخطى ثابتة ومدروسة ، وأنه تم تنفيذ أول مرحلة من خطة التدريب التي استهدفت بناء كوادر من الموظفين بالإدارات المركزية بالدواوين العموم، موضحا أن البرنامج التدريبي يستهدف دعم الكوادر الفنية والمهنية المميزة بمهارات الإدارة والقيادة والتواصل الفاعل والدراية بالقوانين الهامة وغيرها.

اجتماع محافظ بنى سويف

تنفيذ خطوات مرحلية لإعداد الكوادر الجديدة

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ خطوات مرحلية للوصول لتلك المرحلة وأنه يتواجد كوادر من الموظفين لديهم القدرة الكافية على التدريب والمساهمة في بناء وإعداد كوادر أخرى قادرة ومدربة ومؤهلة لإدارة ناجحة وفاعلة ، حيث تم البدء بتشكيل مجلس استشاري للشباب من خيرة عقول شباب المحافظة ، وتأهيل عدد آخر من الشباب وتمكينهم من الإدارة المحلية ، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في أن يكون لدى المحافظة بنك من الأفكار والأطروحات والمقترحات التنموية ، وكان من نتائج كل ذلك وضع برنامج تدريبي للتنفيذيين ساهمت فيه تلك الكوادر التي تم انتقائها وتأهيلها

اجتماع محافظ بنى سويف

من جانبه قال نائب المحافظ أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، تم إعداد برنامج متكامل للتدريب يشمل عددا من الموضوعات المهمة وهي ( مهارات القيادة ، التكنولوجيا ، التواصل الإداري ، إدارة المشروعات ، القانون ، القيادة الفاعلة ، ومشيرا إلى أنه تمت مراعاة الاحتياجات والمتطلبات اللازم توافرها في القيادة الفاعلة التي تمتلك الرؤية والأدوات المطلوبة لتحقيق تحسين مستهدف في مستوى الخدمات من خلال تطوير الأداء التنفيذي في مختلف القطاعات الخدمية) ، منوها أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي وتخريج كوادر مميزة ساهمت وتساهم في تنفيذ رؤية وأهداف المحافظة ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد أحمد عادل، المكلف بالإشراف على تنفيذ البرنامج، أنه يتم إعداد تقرير يومي لعرضه على نائب المحافظ " بلال حبش " لعرضه على المحافظ ، والذي يشمل تفاصيل البرنامج اليومي للتدريب ، وتقييم العائد على الكوادر الوظيفية التي تحضر هذا التدريب، وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مكونات البرنامج التدريبي ، وتلافي أية سلبيات أو معوقات قد تطرأ على سير المنظومة.