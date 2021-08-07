الأحد 08 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في ذكرى رحيله.. أبرز المعلومات عن الأنبا أرسانيوس مطران المنيا

 الأنبا أرسانيوس
 الأنبا أرسانيوس

تحتفل إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، الاثنين 9 أغسطس، بذكرى رحيل الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص، الذي رحل عن العالم منذ ثلاث سنوات، تحديدًا في عام 2018. 

وتزامنًا مع احتفال الكنيسة وإيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس ترصد الدستور، أبرز المعلومات عن المطران الراحل.

من مواليد 21 أغسطس عام 1928، حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1951، ثم حصل على بكالوريوس الإكليركية عام 1954.

 ذهب لصحراء وادي النطرون طالبًا حياة التوحد مع الله، حتى ترهب فى 14 أبريل عام 1958، بدير السيدة العذراء مريم السريان، بوادي النطرون.

 خدم الأنبا ارسانيوس في إيبارشية المنيا ما يقرب ل 15 عامًا، حيث سُيِم كاهنًا في 23 يونيو 1975، ثم تمت ترقيته قمصًا عام 1975.

 

وعُيِّن أمينًا لدير البرموس، وقام بمراجعة العديد من كتب الأنبا مكاريوس الأسقف العام، للمنيا، ثم سُيم أسقفًا فى 13 يوليو 1976 حتى رحل عن العالم فى 9 أغسطس 2018.

 

وكان الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، قد ترأس الاحتفالية التي أقيمت أمس بالإيبارشية للذكرى الثالثة لرحيل الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبوقرقاص.

ارسانيوس الانبا الأنبا أرسانيوس احياء ذكرى رحيله مطران المنيا

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وائل لطفي

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