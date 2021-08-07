إخماد حريقًا اندلع في ناقلة وقود بتبوك السعودية

نجح الدفاع المدني في تبوك السعودية، مساء اليوم، في إخماد حريق اندلع في ناقلة وقود أثناء عملية التفريغ بإحدى المحطات التجارية، دون تسجيل أي إصابات، حسبما أفادت صحيفة الرياض وكذلك موقع أخبار السعودية.

بالتزامن تداولت الصحف المحلية، أن العمل مستمر لإصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية في القصيم.

وكانت شركة "أرامكو" السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن عطل فني أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل مؤقتا في محطة توزيع المنتجات النفطية في منطقة القصيم وسط المملكة.

وأكدت الشركة في إيجاز صحفي تداولته الصحف المحلية، أن العمل جار على إصلاح العطل، موضحة أنه لضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لإصلاح العطل واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة.

إلى ذلك، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا اليوم السبت، يقضي بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

وجاء في بيان نشرته وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم، أنه "بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم "أ / 90"، وبعد الإطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م / 10 "، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم "أ / 533" أمرنا بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه".

كما جاء في نص المرسوم الملكي بأن يتم إبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

كما أصدر الملك السعودي أمرا يقضي بتعين الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.