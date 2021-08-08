الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لضبط مخالفات المخابز فى إسنا

حملة على المخابز
حملة على المخابز

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة إبراهيم نصير رئيس الوحدة، اليوم السبت، بحملة للمرور على المخابز البلدية بالتنسيق مع إدارة تموين إسنا.


وأسفرت الحملة على المخابز البلدية عن الآتي:-
- تحرير محضر ل ٣ مخابز تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضر لمخبزين غير ملتزمين بالمواعيد الرسمية لعمل المخابز.


كما تم تحرير محضر لمخبز لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين وعدم نظافة أدوات العجن، كما تم تحرير محضر لمخبز لعدم وجود ميزان.

 

كما أكدت اللجنة أنه تم المرور على أكثر من 20 مخبز بلدي بمركز اسنا وتلاحظ استقرار  العمل بالمخابز وسط حالة من رضا المواطنين دون وجود أى شكاوى من المواطنين تتعلق بإنتاج الخبز، كما تم التأكد من جودة الدقيق ووزن رغيف الخبز وجودته.

 

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، على ضرورة الاهتمام بنظافة المخبز والمعدات المستخدمة فى تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الرغيف، مؤكدا بأنه سيتم المرور بصفة يومية على المخابز ومستودعات الدقيق والأسواق بالتنسيق مع إدارة التموين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والعمل على رضا المواطنين وحل مشكلاتهم.

 

شارك في الحملة عبد الرحيم عبد الدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا وأحمد طه ومحمد القاضي مفتشي إدارة تموين إسنا وعلاء جعفر رمضان سكرتير مركز ومدينة إسنا. 

المخابز أسعار لجنة رؤساء الأقصر نظافة المواطنين ضبط مخالفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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