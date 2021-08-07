السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء 18 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11518 طنا تشمل : 7718 طن يوريا و3800 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27519 طن تشمل: 1523 طن خشب زان و4988 طن سكر و3708 طن حديد و4000 طن ناتج حرق أفران و13300 طن ذرة .

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 334 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس  وبطاطا وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية (أعشاب وكركديه) وفواكه (رمان وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسنغافورة وإسبانيا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 80 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 838 حاوية مكافئة.
 ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21727 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2042 شاحنة.

محافظ دمياط ميناء دمياط دمياط حاويات وبضائع بضائع عامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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