السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 33 وفاة و1140 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، عن تسجيل 1140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 63 حالة عن حصيلة، أمس، ليصل بذلك مجموع الإصابات في البلاد إلى 180 ألفا و356

وأظهرت البيانات اليومية للوزارة عن الجائحة رصد 33 وفاة جديدة بتراجع 13 حالة عن، أمس، ليصبح إجمالي الوفيات 4 آلاف و520 

وأشارت الوزارة إلى تماثل 756 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 120 ألفا و644 

ونوهت الوزارة إلى أنه يتواجد 52 مريضا في العناية المركزة.

الجزائر المستشفيات كورونا يروس كورونا الاصابات

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