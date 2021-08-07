السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان مثلث الشركات بوادي القمر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع مثلث الشركات

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة مفاجئة، لمتابعة مشروع "إعادة تأهيل وتطوير ميدان مثلث الشركات والحل الدائم لصرف مياه الأمطار بالميدان" بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي، بتكلفة 17 مليون جنيه إهداءاً من اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالإسكندرية، ومدة تنفيذ 4 شهور.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،

 

محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان مثلث الشركات بوادي القمر  

وأوضح المحافظ أنه تم عقد عدة لقاءات تنسيقية مع المنطقة الجغرافية وشركات البترول بالمنطقة لوضع حلول نهائية لمشكلة تراكم المياه في النوات الشتوية بميدان مثلث الشركات والتي كانت تؤدي إلى تكدس وتعطيل الحركة المرورية به، لافتاً أن الاجتماعات نتج عنها قيام شركات البترول بالمنطقة الجغرافية بالتكفل بجميع أعمال التطوير بالميدان تحت إشراف المحافظة.  

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،

وأكد المحافظ أنه عقب إنهاء تطوير ميدان مثلث الشركات سيتم تلافي مشكلة تراكمات مياه الأمطار في فصل الشتاء والتكدس المروري التي عاني منها الميدان منذ عشرات السنين. 
وكلف بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية وجميع المرافق العامة لتسهيل كافة الأعمال ومنع تواجد أي تكدس أو تزاحم بالميدان أثناء أعمال التطوير. 
 

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،


ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزير البترول والثروة المعدنية وجميع شركات البترول بالإسكندرية وذلك على مساهمتهم في تطوير ميدان مثلث الشركات والجهود المجتمعية التي يقدموها لخدمة محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد المنعم مقرر اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالإسكندرية، والمهندس محمد عطا مدير المشروع، والسيد موسى رئيس حى العجمى، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية.

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مشروع تطوير ميدان مثلث
مشروع تطوير ميدان مثلث
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،
الإسكندرية ميدان مثلث الشركات تأهيل وتطوير وادي القمر بتكلفة 17 مليون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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