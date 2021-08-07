العثور على جثة شخص داخل الحمامات العمومية بمدينة زفتى

عثر أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، على جثة شخص في العقد الخامس من العمر داخل أحد الحمامات العمومية بالمدينة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة شخص داخل أحد الحمامات العمومية بمنطقة كوبري الفرنساوي بمدينة زفتى.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية وضباط مباحث قسم شرطة زفتى إلى مكان الواقعة وكشفت التحريات أن الجثة لشخص في العقد الخامس من العمر يدعى ع ع ا ا 42 سنة

صاحب مقهى ومقيم بمدينة زفتي

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري تكثيف جهود البحث لمعرفة سبب الوفاة وإخطار النيابة العامة للتحقيق .