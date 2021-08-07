السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة شخص داخل الحمامات العمومية بمدينة زفتى

العثور على جثة شخص
العثور على جثة شخص

عثر أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، على جثة شخص في العقد الخامس من العمر داخل أحد الحمامات العمومية بالمدينة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة شخص داخل أحد الحمامات العمومية بمنطقة كوبري الفرنساوي بمدينة زفتى.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية وضباط مباحث قسم شرطة زفتى إلى مكان الواقعة وكشفت التحريات أن الجثة لشخص في العقد الخامس من العمر يدعى ع ع ا ا 42 سنة
صاحب مقهى ومقيم بمدينة زفتي

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري تكثيف جهود البحث لمعرفة سبب الوفاة وإخطار النيابة العامة للتحقيق .

العثور على جثة شخص داخل الحمامات العمومية بمدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

النيابة العامة تأمر بحبس مساعد شرطة احتياطيًّا لاتهامه بقتل اثنين بالقليوبية

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

دلال عبد العزيز.. قصة 97 يوما في المستشفى حتى الوفاة

موعد جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

صور

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلى لمواطن فى نابلس

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المجتمع الدولي يشهد جرائم الاحتلال ولا يزال مشلولا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مواقع فى قطاع غزة ويلحق أضرارًا بالممتلكات