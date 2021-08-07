«لدينا احتياطى يتخطى 25%».. «الكهرباء» تنفى عودة تخفيف الأحمال

نفي مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عودة العمل مرة أخرى لتخفيف الأحمال عن طريق قطع التيار الكهربائي لبضع ساعات في بعض المناطق.

وأكد المصدر في تصريح لـ"الدستور" أن قطاع الكهرباء شهد طفرة كبيرة على مدار السنوات الماضية منذ عام 2014، وأصبح لدينا فائض يتخطى 25% نستطيع أن نستخدمه في أوقات الذروة.

وقال المصدر إن بعض الانقطاعات الحالية ناتجة عن عمليات الإحلال والتطوير لشبكات التوزيع التي وضعت الوزارة خطة لتطويرها، خاصة في القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت الخميس الماضي عن تخطيها أعلى استهلاك للكهرباء في تاريخها والذي بلغ في أوقات الذروة 33700 ميجاوات.

وذكرت في بيان رسمي لها جاء فيه: ينجح قطاع الكهرباء فى اختبار جديد مع تزايد الاستهلاكات الكهربية خلال الذروة فى يوم الخميس الموافق 5/8/2021 حيث بلغت أقصى الأحمال الكهربية 33700 ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة فى الشبكة القومية للكهرباء وبفضل الله هناك استقرار كبير فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ حوالى 11700 ميجاوات وكان المتاح من القدرات الكهربية حوالى 45700 ميجاوات بما يمثل مردودا ايجابيا كبيرا لما تم فى هذا القطاع الحيوى من تطوير سواء فى إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية ويستمر جميع العاملين فى الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية.