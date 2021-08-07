«اليمن أوضاع مأساوية.. وتجاهل دولي لحل النزاع».. تقرير جديد لـ«ماعت»

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان "اليمن أوضاع مأساوية.. وتجاهل دولي لحل النزاع"، يرصد أوضاع حقوق الإنسان خلال النصف الأول من عام 2021، والذي كشف عن تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء استمرار النزاعات المسلحة للعام السابع على التوالي، كما لا تزال جرائم حقوق الإنسان بدون محاسبة، ولم تواجه الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات خاصة جماعة الحوثيين، كما فاقم تفشي جائحة كوفيد-19 من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014. حيث كشفت الجائحة عن الاختلالات الهيكلية في كفاءة المؤسسات والمرافق العمومية خاصة في القطاع الصحي في البلد التي مزقتها الحرب.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 80٪ من سكانه البالغ عددهم 31 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 5 ملايين على شفا المجاعة وأكثر من 4 ملايين نازح داخلي معرضين للخطر بشكل كبير. ولقد تحمل المدنيون وطأة الصراع الذي أدى إلى وقوع إصابات ونزوح متعدد.

كما أن استمرار سوء الإدارة وضعف سيادة القانون والاقتصاد المدمر والأعراف والممارسات التمييزية العميقة الجذور دفع الملايين إلى مزيد من الفقر وهو الوضع الذي تفاقم بسبب جائحة COVID-19.

وكشف التقرير على أن الحرب في اليمن قد خلفت نحو ربع مليون قتيلاً، بما في ذلك ما يربو عن 112 ألف شخصًا قُتلوا بشكل مباشر خلال الأعمال القتالية منذ مارس 2015؛ ويُعتقد أن عدد القتلى الفعلي أكبر بكثير.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن مليشيا الحوثي لا تزال تواصل أعمالها الاجرامية بصورة متعمدة وممنهجة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والنازحين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكذلك قصفها وإطلاقها للطائرات المسيرة المفخخة وزراعتها للألغام الارضية في استهداف المدنيين في محافظة الحديدة.

وأضاف عقيل أن تلك الأعمال ترقى إلى جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم. فضلا عن استحداث ميليشيا الحوثي مراكز صيفية في مناطق سيطرتها تقوم من خلالها بتجنيد الأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الطفل.

من جانبها قالت عبير غيث نائب مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن استمرار الصراع في اليمن أدي إلى حصد عشرات الضحايا بشكل يومي مما يضاعف مأساة المدنيين الذين أنهكتهم النزاعات الدامية، فقد ساهم النزاع إلى وضع البلاد على حافة الدمار الشامل.

فعلى مدى ست سنوات جرى تدمير مدارس ومصانع ومستشفيات وشركات، وتجنيد الأطفال للقتال فيما فقد مئات الآلاف سبل عيشهم.

حيث يعجز واحد من كل أربعة أشخاص في اليمن عن إيجاد عمل ما يحد من قدرته على توفير الغذاء لأسرته. كل هذا في ظل فشل تام من المجتمع الدولي لحل النزاع الذي يدخل عامه السابع.