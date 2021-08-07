السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخرج محمد سلامة يبدأ تصوير مشاهد «الستات بتعرف تقتل» منتصف أغسطس

محمد سلامة
محمد سلامة

يبدأ المخرج محمد سلامة تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الستات بتعرف تقتل" منتصف أغسطس الجاري، وذلك بعد معاينة أماكن التصوير والانتهاء من كافة التعاقدات وحسم جميع الأسماء المشاركة في العمل الذي يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد وفيق وكندة علوش وإنجي المقدم وتارا عماد.


وتدور أحداث مسلسل "الستات بتعرف تقتل" المقتبس من عمل أجنبي، والذي ينتمي إلى نوعية الـ 12 حلقة في إطار اجتماعي مليء بالتشويق، حيث يتناول المشكلات والخلافات الزوجية التي قد تتطور إلى قضايا القتل بين الأزواج، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بالمجتمع.


وكانت آخر مشاركات الفنانة كندة علوش التليفزيونية في مسلسل "إلا أنا"، فى حكاية "ضى القمر" من إخراج أحمد حسن، وشارك في البطولة محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافي.


أما الفنان أحمد وفيق فقد بدأ مؤخرا تصوير مشاهده في مسلسل "السيدة زينب" الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويشارك أيضا في مسلسل "الحرير المخملي" الذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الطويلة مع المخرج أحمد حسن.

 

ويعد المخرج محمد سلامة من بين أهم المخرجين المصريين الشباب في السنوات الاخيرة فهو لم يدرس الاخراج ولكنه بدء العمل منذعام 2011 في افلام قصيرة وقدم عدة افلام أبرزها "الطرحة" و"اللعبة" و"الاسطورة 69"، اما بدايته علي المستوي الاحترافي كان كمخرج للوحده الثانية في مسلسل "الاب الروحي" وأول عمل يقدمه ببمفرده كمخرج كان عام 2018 مع الفنان ياسر جلال وهو مسلسل "رحيم" وشارك فيه عدد كبير من الفنانين اهمهم حسن حسني وصبري فواز ونور اللبنانية، كما ان وقت صناعته للافلام القصيرة شارك بعدد كبير منها في المهرجانات الفنية المختلفة وهي كانت أحد أسباب احترافه الاخراج فيما بعد.

قدم جديد تصوير خلافات دور ألم بعد فنانة مسلسلات اخير تناول كندة كندة علوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

ننشر أول صور لمركب الملك خوفو قبل مغادرة المنطقة الأثرية بالهرم

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 7-8-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية اللبنانية» ترفع شكوى ضد الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفى قصف غزة

«يونيفيل»: نعمل مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة