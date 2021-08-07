المخرج محمد سلامة يبدأ تصوير مشاهد «الستات بتعرف تقتل» منتصف أغسطس

يبدأ المخرج محمد سلامة تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الستات بتعرف تقتل" منتصف أغسطس الجاري، وذلك بعد معاينة أماكن التصوير والانتهاء من كافة التعاقدات وحسم جميع الأسماء المشاركة في العمل الذي يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد وفيق وكندة علوش وإنجي المقدم وتارا عماد.



وتدور أحداث مسلسل "الستات بتعرف تقتل" المقتبس من عمل أجنبي، والذي ينتمي إلى نوعية الـ 12 حلقة في إطار اجتماعي مليء بالتشويق، حيث يتناول المشكلات والخلافات الزوجية التي قد تتطور إلى قضايا القتل بين الأزواج، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بالمجتمع.



وكانت آخر مشاركات الفنانة كندة علوش التليفزيونية في مسلسل "إلا أنا"، فى حكاية "ضى القمر" من إخراج أحمد حسن، وشارك في البطولة محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافي.



أما الفنان أحمد وفيق فقد بدأ مؤخرا تصوير مشاهده في مسلسل "السيدة زينب" الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويشارك أيضا في مسلسل "الحرير المخملي" الذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الطويلة مع المخرج أحمد حسن.

ويعد المخرج محمد سلامة من بين أهم المخرجين المصريين الشباب في السنوات الاخيرة فهو لم يدرس الاخراج ولكنه بدء العمل منذعام 2011 في افلام قصيرة وقدم عدة افلام أبرزها "الطرحة" و"اللعبة" و"الاسطورة 69"، اما بدايته علي المستوي الاحترافي كان كمخرج للوحده الثانية في مسلسل "الاب الروحي" وأول عمل يقدمه ببمفرده كمخرج كان عام 2018 مع الفنان ياسر جلال وهو مسلسل "رحيم" وشارك فيه عدد كبير من الفنانين اهمهم حسن حسني وصبري فواز ونور اللبنانية، كما ان وقت صناعته للافلام القصيرة شارك بعدد كبير منها في المهرجانات الفنية المختلفة وهي كانت أحد أسباب احترافه الاخراج فيما بعد.