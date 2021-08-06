الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 3 «بيتش باجى» في حملة على شاطئ بورسعيد

منصور بكري
منصور بكري

أعلن الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد، التحفظ على 3 "بيتش باجي" وذلك لما تسببه من إزعاج للمواطنين، إضافة إلى إحداث تلفيات بأحد أعمدة الإضاءة العامة بالممشى بنطاق حى المناخ.

وقاد بكري حملة مكبرة قامت الحملة بالمرور على كورنيش بورسعيد بنطاق حى المناخ، وتم خلال الحملة التحفظ على البيتش باجى التى يتم تأجيرها للمصطافين بالممشى وبالشاطئ بالمخالفة للقانون.

وتمكنت الحملة من إزالة الباعة الجائلين والإشغالات، ويكثف حى المناخ من الحملات للقضاء على ظاهرة انتشار "البيتش باجي"، من خلال الحملات التي تقوم بها إدارة الإشغالات والإدارات المعنية بالحى.

يذكر أن حي المناخ قام أمس الخميس بحملة مكبرة استهدفت كورنيش بورسعيد، وتم التحفظ على عدد من الدراجات، لحماية الأطفال من مخاطر الإصابة، وتوفير المناخ الأمن للمصطافين.

وفي شأن آخر، افتتح اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة، نادى المهندسين بأرض النوادى بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، والأمين العام لنقابة المهندسين والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والمهندس أحمد داوود نقيب المهندسين، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ومجلس إدارة النقابة.

التحفظ بورسعيد حملة المناخ

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وائل لطفي

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