السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالى الفيوم يهربون من الحرارة إلى شواطئ بحيرة قارون (صور)

أهالي الفيوم في بحيرة
أهالي الفيوم في بحيرة قارون

شهدت شواطئ بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، ازدحامًا شديدًا، من قبل المواطنين، وذلك لنزول البحر، حيث يهرب المواطنون في الليل إلى الرمال والجلوس أمام البحر من أجل التنزه، خاصة مع استمرار الموجه الحارة ليلًا؛ وذلك بسبب حالة الطقس اليوم، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأقبل المواطنون من أهالي القرى ومحافظة بني سويف، على قضاء اليوم بشواطئ البحيرة، خاصة مع فتح الشواطئ في الموجة الحارة وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من الحكومة لفتح الشواطئ مرة أخرى.

ويقول عزام أبو عميرة، مالك أحد الشواطئ على ضفاف بحيرة قارون، لـ"الدستور":  "منذ عشرات السنين ونحن نستقدم الزائرين في شاطئنا، ويظل الزائر يستمتع ببحيرة قارون مباشرة طوال اليوم".

ولفت إلى أن الشاطئ به ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات، ولكن لا نفرضها على الزائر، ونجعلها اختيارية مثل معظم الشواطئ المتواجدة على ضفاف بحيرة قارون، باستثناء الشواطئ الكبرى بالطبع.

أهالي الفيوم في بحيرة قارون
أهالي الفيوم في بحيرة قارون
أهالي الفيوم في بحيرة قارون
أهالي الفيوم في بحيرة قارون
أهالي الفيوم في بحيرة قارون
أهالي الفيوم في بحيرة قارون
أهالي الفيوم في بحيرة قارون
أهالي الفيوم في بحيرة قارون
اهالي الفيوم يهربون ارتفاح درجات الحرارة شواطئ بحيرة قارون

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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