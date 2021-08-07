أهالى الفيوم يهربون من الحرارة إلى شواطئ بحيرة قارون (صور)

شهدت شواطئ بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، ازدحامًا شديدًا، من قبل المواطنين، وذلك لنزول البحر، حيث يهرب المواطنون في الليل إلى الرمال والجلوس أمام البحر من أجل التنزه، خاصة مع استمرار الموجه الحارة ليلًا؛ وذلك بسبب حالة الطقس اليوم، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأقبل المواطنون من أهالي القرى ومحافظة بني سويف، على قضاء اليوم بشواطئ البحيرة، خاصة مع فتح الشواطئ في الموجة الحارة وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من الحكومة لفتح الشواطئ مرة أخرى.

ويقول عزام أبو عميرة، مالك أحد الشواطئ على ضفاف بحيرة قارون، لـ"الدستور": "منذ عشرات السنين ونحن نستقدم الزائرين في شاطئنا، ويظل الزائر يستمتع ببحيرة قارون مباشرة طوال اليوم".

ولفت إلى أن الشاطئ به ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات، ولكن لا نفرضها على الزائر، ونجعلها اختيارية مثل معظم الشواطئ المتواجدة على ضفاف بحيرة قارون، باستثناء الشواطئ الكبرى بالطبع.

أهالي الفيوم في بحيرة قارون

أهالي الفيوم في بحيرة قارون

أهالي الفيوم في بحيرة قارون