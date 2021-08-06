استكمال اللقاءات التكوينية لكنائس القاهرة للكنيسة الكاثوليكية

استكملت اللقاءات التكوينية لإعداد الخدام وخدام كنائس القاهرة بالإيبارشية البطريركية، بقاعة البطريركيّة بكوبري القبة، بحضور الأب الدكتور يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية.

احتوى اليوم على اللقاء الأول حول «اللاهوت الأدبي» مع الأب باسكوالي، راعي كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة، فيما ألقى اللقاء الثاني الأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بشبرا حول الجزء الثاني من «مقدمة الكتاب المقدس».

يذكر أن هذه اللقاءات التكوينية تُعقد مرتين شهريًا، في إطار تكوين الخدام لاهوتيًا ورعويًا.