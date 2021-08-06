الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

استكمال اللقاءات التكوينية لكنائس القاهرة للكنيسة الكاثوليكية

كنيسة
كنيسة

استكملت اللقاءات التكوينية لإعداد الخدام وخدام كنائس القاهرة بالإيبارشية البطريركية، بقاعة البطريركيّة بكوبري القبة، بحضور الأب الدكتور يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية.

احتوى اليوم على اللقاء الأول حول «اللاهوت الأدبي» مع الأب باسكوالي، راعي كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة، فيما ألقى اللقاء الثاني الأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بشبرا حول الجزء الثاني من «مقدمة الكتاب المقدس».

يذكر أن هذه اللقاءات التكوينية تُعقد مرتين شهريًا، في إطار تكوين الخدام لاهوتيًا ورعويًا.

كنيسة السيدة العذراء الكنيسة القبطية الكاثوليكية الكاثوليك لكنيسة القبطية الكاثوليكية صوم السيدة العذراء الإيبارشية البطريركية التعليم المسيحي مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية الأب الدكتور يونان شحاتة

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