حملات لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء العشوائي بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية ومداخل المدينة لضبط الشارع ورفع الإشغالات، وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المقاهي المخالفة بقرية بهنباي لتقديم الشيش للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف كما تم التحفظ على 12 حالة إشغال طريق متنوعة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة لإزالة الإشغالات بامتداد ميدان الشهداء حتى مدخل الإبراهيمية، لفك الاختناقات المرورية وعودة الانضباط لشوارع المدينة والميادين العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة فاقوس، نفذ مسؤولو قسم الإشغالات بالمجلس وشرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات من عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات وخفض الازدحام والتكدس بالمنطقة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيته، والقسم الهندسي بحملة إزالة كلية لـ 2 مقبرة مقامة بالمخالفة على الأرض الزراعية، وذلك بعزبة اسعد التابعة لقرية الشولية بالوحدة المحلية بغيتة علي مساحة 24 متر.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية بالعدلية و القسم الهندسي بالوحدة بإزالة وفك شده خشبيه لسقف الدور الثاني علوي بعزبة المحامي، بقرية كفر أكياد التابعة لوحدة العدلية بمكرز بلبيس على مساحة 100 متر وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة، وإيقاف البناء المخالف ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة وسلامة الجميع.