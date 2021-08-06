الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى يواصل استقراره لليوم الرابع على التوالي 6-8-2021

الريال السعودي
الريال السعودي

ترصد "الدستور" سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، حيث واصل استقراره لليوم الرابع على التوالي، وفقًا لأخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، حيث سجل 4.16 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال  السعودي في البنك المركزي 4.17 للشراء، و 4.19 للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك CIB  4.16 لشراء، 4.19 للبيع.
 

سعر الريال السعودى اليوم

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك بركة سجل الريال السعودي نحو 4.07 جنيه للشراء، و 4.23 جنيه للبيع.
 

وتبدأ المملكة العربية السعودية، الثلاثاء المقبل، فى عودة مناسك العمرة للمقيمين خارجها، مع ضمان تحقيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية، لمنع انتشار فيروس كورونا، وسط توقعات بارتفاع أسعار الريال، مع عودة الرحلات مرة أخرى.
 

وبدأت السعودية بتطبيق قرار توطين قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين فقط، وانتهاء فترة السماح المحددة.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في أبريل الماضي، 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.
 

ويدخل قرار التوطين حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في 25 شعبان 1442 هـ، وبحسب الدليل الإجرائي للقرار، فإنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشآت غير المتقيدة بالقرار.
 

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وأكدت إن المخالفات في القرار يشملها تطبيق نوعين من العقوبات وهي توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وعدم الالتزام بنسب التوطين، وهو ما قد يكون له تأثير حركة تداولات العملة السعودية.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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