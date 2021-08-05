سعر صرف الريال السعودى اليوم الخميس 5 أغسطس 2021

ترصد "الدستور" سعر صرف الريال استقراره مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021، حيث واصل استقراره لليوم الثالث على التوالي، وفقًا لأخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، حيث سجل 4.16 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع ، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 للشراء، و 4.19 للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك CIB 4.16 لشراء، 4.19 للبيع.



وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك بركة سجل الريال السعودي نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

وتستعد المملكة العربية السعودية لعودة مناسك العمرة للمقيمين خارجها، بداية من 10 أغسطس الجاري، وسط توقعات بارتفاع أسعار الريال خلال الأسبوع القادم، مع عودة الرحلات مرة أخرى.

كما قررت وزارة الحج والعمرة فى السعودية ضوابط جديدة لتنظيم موسم العمرة بها، محذرة من إلغاء الوكالة لشركات السياحة الخارجية في حالة مخالفتها لتلك الضوابط، حفاظًا على المسافرين والمواطنين داخلها.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، قرارا عاجلا ، بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من (الأربعاء) 4 أغسطس 2021م، وانتهاء فترة السماح المحددة بالقرار.



وذكرت الوزارة السعودية، أن القرار يسري على جميع المهن التجارية بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، ومن المقرر ان يساهم القرار فى ارتفاع قيمة الريال فى المملكة السعودية.



وشمل القرار قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.