الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الريال السعودى اليوم الخميس 5 أغسطس 2021

الريال السعودى
الريال السعودى

ترصد  "الدستور" سعر صرف الريال استقراره مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021، حيث واصل استقراره لليوم الثالث على التوالي، وفقًا لأخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، حيث سجل 4.16 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع ، فيما سجل سعر صرف الريال  السعودي في البنك المركزي 4.17 للشراء، و 4.19 للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك CIB  4.16 لشراء، 4.19 للبيع.


وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك بركة سجل الريال السعودي نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

 

وتستعد المملكة العربية السعودية لعودة مناسك العمرة للمقيمين خارجها، بداية من 10 أغسطس الجاري، وسط توقعات بارتفاع أسعار الريال خلال الأسبوع القادم، مع عودة الرحلات مرة أخرى.

 

كما قررت وزارة الحج والعمرة فى السعودية ضوابط جديدة لتنظيم موسم العمرة بها، محذرة من إلغاء الوكالة لشركات السياحة الخارجية في حالة مخالفتها لتلك الضوابط، حفاظًا على المسافرين والمواطنين داخلها.

 

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، قرارا عاجلا ، بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من (الأربعاء)  4 أغسطس 2021م، وانتهاء فترة السماح المحددة بالقرار.
 

وذكرت الوزارة السعودية، أن القرار يسري على جميع المهن التجارية بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، ومن المقرر  ان يساهم القرار فى ارتفاع قيمة الريال فى المملكة السعودية.
 

وشمل القرار  قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

البنك الأهلي البنك المركزي المملكة العربية أسعار العملات المملكة العربية السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

نتيجة الثانوية العامة 2021.. انتظرونا على «الدستور»

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ7 درجات

عارفة عبدالرسول لـ«الدستور»: حققت حلمى فى «الأنس والنمس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق بلبنان

التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلى مع السودان

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان