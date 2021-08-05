الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الإسكندرية تنعى وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى

حسب الله الكفراوي
حسب الله الكفراوي

نعت أسرة جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، الذى وافته المنية منذ قليل.

وقال بيان صادر عن الجامعة: نسأل الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه وزملائه الصبر والسلوان، وإنَّا لله وإنا إليه راجعون.

جدير بالذكر أن الراحل تخرج في جامعة الإسكندرية، وعمل وزيرًا للإسكان لمدة 16 عاما من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، وعين محافظا لدمياط فى نوفمبر عام 1976، ثم رئيسًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980، وانتخب نقيبًا للمهندسين العام 1991، ولقب "بأبو المدن الجديدة"، لإشرافه على تنفيذ الجيل الأول لعدد من المدن الجديدة، أبرزها 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، ودمياط الجديدة، ومراقيا.

كما حصل الراحل على قلادة النيل العظمى هي أرفع درجة تكريم مصرية، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهامًا مميزًا يؤثر على حياة المصريين، وذلك تقديراً لما قام به من إنجازات وجهود  لخدمة الوطن.

وُلد حسب الله الكفراوي وشهرته "أبو المدن الجديدة" في 22 نوفمبر 1930م  بقرية كفر سليمان بمركز كفر سعد التابعة لمحافظة دمياط، هو سياسي مصري ووزير أسبق للإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة، والمحافظ الأسبق لمحافظة دمياط.

وكان حسب الله الكفراوي، عضو مجلس إدارة ومدير مشروعات وزارة الكهرباء (1967-1973)، ونائب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير منطقة القناة (1974-1975)، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القناة (1975-1976)، ونائب وزير شئون التعمير برئاسة مجلس الوزراء.

كما حصل حسب الله الكفراوي على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وسام بطولة العمل من الاتحاد السوفيتي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وسام الاستحقاق الفرنسي من الطبقة الأول.

جامعة الإسكندرية حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الاسبق الراحل قلادة النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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