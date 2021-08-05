الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المركز الثقافي الكوري يستضيف ندوة تعريفية حول الدراسة والحياة في كوريا

المركز الثقافي الكوري
المركز الثقافي الكوري

استضاف المركز الثقافي الكوري بمقره بالدقي ندوة تعريفية حول نظام الدراسة في الجامعات الكورية ومزايا المنح الدراسية في كوريا الجنوبية. 
وشارك في الندوة أعضاء رابطة خريجي الجامعات الكورية في مصر بالإضافة إلى الطلاب الفائزين بمنح الدراسات العليا في كوريا خلال العام الحالي.
ومن جانبه قال أوه سونج هو مدير المركز الثقافي الكوري أن برنامج المنح الدراسية الذي يديره المعهد الوطني لتنمية التعليم الدولي في كوريا قد وفر منحاً دراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراة لـ 10 طلاب مصريين في مختلف التخصصات.
وأكد أن توفير المنح الدراسية للطلاب المصريين للدراسة في كوريا سواء في المرحلة الجامعية أو مرحلتي الماجستير والدكتوراة من شأنه أن يسهم في تعزيز التبادل التعليمي والثقافي فضلاً عن تقوية أواصر الصداقة بين الشعبين الكوري والمصري.
وأشاد مدير المركز الثقافي الكوري بدور خريجي الجامعات الكوري في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال إن الطلاب المصريين الذين يدرسون في كوريا هم في الحقيقة سفراء ثقافيين وسينهضون بدور فاعل لتعزيز التفاهم الثقافي المتبادل بين شعبي البلدين.  
وخلال الندوة تحدث د. أيمن عاطف مدرس بكلية الطب البيطري، بجامعة الزقازيق عن تجربة الدراسة في كوريا وتناولت شيرين عمارة المدرس المساعد بقسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس الاختلافات الثقافية وأسلوب الحياة في كوريا بصفة عامة. 
وفي الختام عقدت حلقة نقاش مفتوحة نقل فيها خريجي الجامعات الكوري السابقين تجاربهم الأكاديمية والحياتية في كوريا إلى الطلاب الفائزين بالمنحة.

وكان قد نظم المركز الثقافي الكوري في مصر التصفيات المحلية لمهرجان الكى بوب الدولي لعام 2021 على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

وشارك في التصفيات 8 فرق من محبي الكى بوب في مصر، وتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا من أجل سلامة المشاركين والجمهور.

ومهرجان الكي بوب الدولي الذي يشارك في تنظيمه وزارة الخارجية الكورية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة وهيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" هو مسابقة سنوية تجمع محبي الموسيقى والرقص الكوري من شتى بقاع العالم و تستضيفها مدينة تشانج وون بكوريا الجنوبية. 

منحة إعانات دراسية الثقافي الكوري يستضيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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