أقوال المجني عليه في اتهام 4 أشخاص بسرقة سيارته بالإكراه بـ15 مايو

حصلت "الدستور" على نص أقوال المجني عليه في اتهام 4 أشخاص بالشروع في سرقة سيارة من سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح، حال سيره دائرة قسم 15 مايو، في القضية رقم ۱۲۱۵ / 4۰ لسنة ۲۰۲۱ جنايات 15 مايو، المقيدة برقم ۸۵۲ لسنة ۲۰۲۱ کلي حلوان.

جاء بأقوال المجني عليه "سائق أوبر" خلال تحقيقات النيابة العامة، باستدعائه بواسطة أحد مستخدمي تطبيق أوير لتوصيله من محل الواقعة وحتى مدينة الرحاب .

وأضاف بأنه وفور استقلال مستدعياه برفقته إلا وأبديا رغبتهما في اقتضاء أمرا بالقرب من محل استقلالهما قبيل التوجه لوجهتهما فاستجاب لهما وأردف مقررا بأنه وحال قيادته للسيارة فوجئ بإشهار الأول سلاحا ناريا وتهديده به وقيام الثاني بصعقه بصاعق كهربائي ومحاولة الجذب على عنقه باستخدام افيز بلاستیکی مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته إلا أنه قد خاب اثر جرم المتهمين لاختلال عجلة القيادة فى يده واصطدامه بمنطقة جبلية واستغاثته بالمارة فتحفظوا على المتهمين.

وجاء في قرار الإحالة أنه بعد عرض الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م ر" - ۲۱ سنة - عامل مطعم - مقيم محافظة بني سويف - (محبوس)، و"ع س" - ۲۰ سنة - طالب بكلية العلوم مقيم بني سويف الجديدة (محبوس)، و"ب م" ۲۱ سنة - مصور - مقيم مركز بنى سويف - محافظة بني سويف (محبوس)، لأنهم فى 19 سبتمبر 2021 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة، شرعو في سرقة المنقول المبين وصفا (سيارة) وقدرا بالتحقيقات حال قيادتها بواسطة المجني عليه قائدها "م إ" والمملوكة للمدعو "س ه" بأن كان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الأول بأن اتفق المتهمين فيما بينهم على استخدام تطبيق إلكتروني مثبت على هاتف المتهم الثالث والمخصص للنقل الخاص - في استدعاء قائد السيارة - زعما برغبتهم في توصيل المتهمين الأول والثاني لوجهتهما، وما أن تقابل الأخير مع المذكورين إلا وطلبا منه الانحراف عن وجهتهما لأخرى فاستجاب لهما وما أن بلغوا منطقة نائية إلا وأشهر الأول سلاح نارية (غير مششخن) في وجهه وصعقه الثاني بصاعق كهربائي في رقبته وتواجد الثالث على مقربة منهما بمحيط مسرح الجريمة للشد من أذرهما ، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته إلا أنه قد خاب آثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو اختلال عجلة القيادة في يده واصطدامه بمنطقة جبلية واستغاثته بالأهالي فتمكنوا من التحفظ المتهمين على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنه أحرز الثاني وحاز الأخريين بواسطته سلاح نارية غير مششخن بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أنه أحرز الثالث وحاز الآخرين بواسطته محدث صوت بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أنه أحرز الثاني والثالث وحاز الأول بواسطتهما ذخائر مما تستعمل على السلاحين النارين موضوع الاتهامين السابقين بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز الثاني وحاز الأخريين بواسطته سلاحا أبيضا (صاعق كهربائي) بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.