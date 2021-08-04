مصدر أمني عراقى: انفجار عبوتين وسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء: بانفجار عبوتين وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية: إن عبوة ناسفة انفجرت كانت موضوعة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية بمنطقة الكرادة دون تسجيل ضحايا".

وأضاف المصدر: أن عبوة لاصقة انفجرت بسيارة دفع رباعي تابعة لشركة أمنية .. دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي سياق آخر، عثرت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، على نفق تابع للعصابات الإرهابية وعبوات ناسفة خلال عملية استباقية ضمن قاطع عمليات كركوك.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية العراقية: أن قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية واللواء الثاني عشر، بالاشتراك مع قوة من لواء المهمات الخاصة ومفرزة من مدفعية قيادة قوات الشرطة الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة، نفذت عملية استباقية لتفتيش وتطهير سلسلة "جبال ماما" وقرية "مزيرير وكبيبة" بكركوك".

وأضاف: أن "العملية أسفرت عن العثور على 3 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع و20 مسطرة تفجير ونفق تستخدمه العصابات الإرهابية المهزومة"، مبينا أنه "تم تفكيك ومعالجة العبوات وتدمير النفق من قبل مفرزة المتفجرات التابعة لكتبية هندسة الفرقة الثالثة".