الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

منة شلبى تقبل رأس شريف الدسوقى فى العرض الخاص لـ«الإنس والنمس»

منة شلبي وشريف الدسوقي
منة شلبي وشريف الدسوقي

حضر الفنان شريف الدسوقي العرض الخاص لأحدث أفلامه السينمائية الإنس والنمس على كرسي متحرك، وحرص شريف على إجراء عدد من اللقاءات التليفزيونية المتواجدة لتغطية افتتاحية الفيلم، وإجراء لقاءات مع صناعه.

وأثناء إجراء شريف أحد اللقاءات حضرت الفنانة منة شلبي وقامت بتقبيل رأس شريف الدسوقي، ثم بدأت في تسجيل عدد من اللقاءات قبل بدء الفيلم بنصف ساعة.

وكان العرض الخاص بدأ بحضور عدد من أبطال الفيلم وهم الفنان محمد هنيدي والمخرج شريف عرفة والفنانة منة شلبي وشريف الدسوقي وصابرين وعارفة عبدالرسول وعدد من الضيوف، وذلك داخل إحدى سينمات مولات التجمع الخامس، ومن المقرر أن يطرح الفيلم غدًا في جميع السينمات.

وكان العرض الخاص بدأ في موعده الساعة السابعة إلا الربع بتوافد النجوم على السجادة الحمراء وكان هنيدي وشريف عرفة أول الحضور ثم توالى حضور النجوم، حتى اختتمت السجاده الحمراء بمرور شريف الدسوقى بكرسي متحرك.

وكان النجم محمد هنيدى قد خطف الأنظار إليه بعد نشره برومو فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، حيث رصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف الدسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم الانس والنمس العرض الخاص فيلم الإنس والنمس منة شلبي الفنان شريف الدسوقي الفنان محمد هنيدي

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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