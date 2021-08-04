تاريخ الفيلم الأوروبي.. ندوة بالملتقى الثقافي النمساوي بالقاهرة الاثنين

ينظم الملتقى الثقافي النمساوي بالقاهرة، ندوة افتراضية تتضمن محاضرة عن تاريخ الفيلم الأوروبي على نحو عام، والفيلم النمساوي على نحو خاص، أونلاين من خلال تطبيق زووم فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس الجاري، وسوف يقوم بإلقاء المحاضرة الدكتور توماس بالهاوزين، المحاضر بجامعة"موزارتيوم" يسالسبورج، ومدير إدارة المجموعات الخاصة ببيت الأدب بفيينا، واستنادا على خلفيته في مجال الأدب المقارن والفلسفة وفنون اللغة يركز بحثه على الفيلم النمساوي مع التركيز على تاريخ الفيلم والوساطة والإرث الأدبي في إطار نظرية الأرشفة.

ومنذ أواخر تسعينيات القرن العشرين أصبح الفيلم النمساوي يعرف بما يسمى "الفيلم النمساوي الجديد". لكن ما هو "الجديد" فيه؟ من هم أهم المخرجين وما هي أفلامهم؟ وماذا عن تأصل هذه التطورات في تاريخ الفيلم الأوروبي بصفة عامة؟ تقدم هذه المحاضرة أساسيات تاريخ الفيلم النمساوي المعاصر كما تقدم دراسة حالة وايضاحات في مجال الخيال العلمي النمساوي.

ونوه الملتقى بأن من شروط التسجيل لحضور هذه المحاضرة إرسال إيميل على البريد الإلكتروني: [email protected]

وبدأ تاريخ السينما الأوروبية رسميًا مع عرض الإخوة لوميير السينمائي الأول سنة 1895 في باريس والتي عدّت من أشهر أوائل العروض السينمائية. تلاها عصر السينما الصامتة، وهي الفترة التي حققت فيها السينما الأوروبية نجاحًا تجاريًا كبيًرا. وظلت كذلك حتى عشية الحرب العالمية الثانية. بدأ بافتتاح دور السينما في روسيا في عام 1903.

وتشمل الحركات السينمائية الأوروبية السينما التعبيرية الألمانية (1920)، والسينما الفرنسية الانطباعية (1920)، والسينما الواقعية الشعرية (1930)، والسينما الواقعية الجديدة الإيطالية (1940)؛ وهي الفترة التي أطلق عليها لقب "هوليوود أخرى".

تأسست أول استوديو سينمائي في أوروبا، استوديو بابلسبيرغ بالقرب من مدينة برلين في عام 1912.

وتشمل الحركات السينمائية ما بعد الحرب العالمية الثانية السينما الحرة (1950)، وسينما الموجة الجديدة الفرنسية (1950-1960)، ومدرسة الأفلام البولندية (1950-1960)، وسينما الموجة الجديدة التشيكوسلوفاكية (1960)، والسينما الألمانية الجديدة (1960-1980)، وسينما الموجه الجديدة البريطانية (1950-1960)، وسينما السباجيتي الغربية (1960) وسينما نوفو البرتغالية (1960-1970).

وشهد مطلع القرن الواحد والعشرين حركات وموجات سينمائية مثل دوغما 95 الدنماركية والموجة السينمائية الرومانية الجديدة ومدرسة برلين.

من أكثر المهرجانات السينمائية الأوروبية أهمية في العالم مهرجان كان السينمائي الفرنسي ، ومهرجان برلين السينمائي الدولي الألماني، ومهرجان البندقية السينمائي وهو أقدم أقدم مهرجان سينمائي في العالم.