الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل جديدة فى سقوط سيدة من «الخامس» بالبساتين

سقوط سيدة من الخامس
سقوط سيدة من الخامس بالبساتين

نجح ضباط مباحث القاهرة في كشف غموض وفاة سيدة عقب سقوطها من الطابق الخامس بعقار سكنى فى البساتين.

وكشفت التحريات أن وراء الحادث والدتها وشقيقها، حيث ألقيا جثتها من الطابق الخامس، في البساتين، بسبب رفضها الزواج من أحد الأشخاص بالمنطقة.

وكانت سيدة لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة عقار سكنى بمنطقة البساتين، وتم نقلها إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث للمكان لإجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الأهالى بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين سقوط سيدة من عقار سكنى بالطابق الـ 5، مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة ووفاتها فى الحال وتم نقلها الى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ربة منزل المباحث تجديد غرفة عمليات جنوب القاهرة مستشفى السيدة زينب مشرحة الطابق الخامس

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