البرلمان العربي يطالب «الشيوخ الباكستاني» بنصرة القضية الفلسطينية

حث صالح ناصر، عضو البرلمان العربي، الأربعاء، مجلس الشيوخ الباكستاني على وضع القضية الفلسطينية بندًا ثابتًا في اجتماعاتهم الخارجية ولقاءاتهم متعددة الأطراف، بهدف نصرة القضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية عقد مؤتمر دولي لإيجاد حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي ضوء سقف زمني محدد غير مفتوح، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مشاركته اللقاء مع رئيس الشيوخ الباكستاني، أمس، ضمن وفد البرلمان العربي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باكستان، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان .

وأكد صالح للجانب الباكستاني أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية مشتركة لدى الجانبين العربي والباكستاني، مثمناً المواقف المشرفة لباكستان تجاه القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني لعضو البرلمان العربي، أن باكستان لن تدخر جهداً من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، حتى يحصل الأشقاء في فلسطين على حقوقهم المشروعة كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في وقت سابق اليوم أن هناك نقاط اتفاق كبيرة بين الجانبين العربي والباكستاني، مشيرًا إلى أنها تمثل مدخلاً بنَّاءً في توثيق التعاون بين الدول العربية والإسلامية، خاصة فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، فضلاً عن الدعم المتبادل للقضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس وزراء باكستان عمران خان، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى باكستان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى ، حيث بحث الجانبان عدداً من القضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك.

وأكد العسومي اهتمام البرلمان العربي بتعزيز العلاقات بين الدول العربية وباكستان، خاصة في ظل وجود آفاق وفرص واعدة للتعاون الشامل بين الجانبين، ولاسيما في المجال الاقتصادي، وذلك من خلال استكشاف مجالات الاستثمار، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالخطط الوطنية للتنمية المستدامة، وتنويع مجالات الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية، وإنشاء مجالس تنسيق مشتركة بين الدول العربية وباكستان.

من جانبه أعرب رئيس وزراء باكستان عن تقديره الكبير لهذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها على المستوى البرلماني، مؤكداً على علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلاده بالدول العربية، والتي تعكسها الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك على أعلى المستويات. كما أكد على تطابق وجهات النظر بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى تعزيز لغة الحوار البنَّاء في حل جميع الأزمات، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ومنطقة آسيا، والسعي المشترك إلى تحقيق ركائز الأمن الاقتصادي المستدام، مشدداً على أن ظاهرة الاسلاموفوبيا تمثل أحد التحديات المشتركة التي يواجهها العالمين العربي والإسلامي، والتي تتطلب تكاتف الجهود من أجل مواجهتها والتغلب عليها.