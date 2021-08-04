بالأرقام.. معاشات شهر أغسطس المنصرفة من المنافذ حتى الآن

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، بأنه أصدر تعليماته بناء على تعليمات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بضرورة التنسيق والمتابعة لتيسير عملية صرف معاشات شهر أغسطس من دون معاناة وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها.

وأضاف فى بيان، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات حيث تم الصرف من داخل الفروع باجمالي مبلغ 269 مليونا و974 ألف جنيه والصرف من خلال شركة فوري بقيمة 7 ملايين و338 ألف جنيه بينما تمت مسحوبات من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك بقيمة 64 مليونا و175ألف جنيه بينما السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى بمبلغ 195 مليون جنيه.

وأوضح عشماوي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفتح قنوات جديدة للحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع مع الحد من التجمعات حالات التكدس والتزاحم، قام البنك بالتعاون مع شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية يتنظيم حملة توعية خلال صرف المعاشات، توضح للعملاء كيفية الصرف من منافذ فورى وموقعها من كل فرع وتوعية عملاء البنك بمميزات صرف المعاش والمرتبات من خلال منافذ الشركة مما يوفر الوقت والجهد ويمنح العملاء تجربة سلسة ومريحة هذا بالإضافة إلى توافر مندوبين صرف مزود بماكينات صرف فورى أمام الفروع خلال فترة الحملة للتخفيف من التكدس داخل الفروع.

وأكد عشماوي علي حرص البنك علي إتاحة أكثر من منفذ لصرف المعاشات مثل بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقًا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى هذا بجانب فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 96 فرعا.