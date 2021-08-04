الصليب والهلال الأحمر يدعو لاتخاذ إجراءات دولية عاجلة لدعم أكثر من 18 مليون أفغانى

حث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم أكثر من 18 مليون شخص بأفغانستان، في ظل حالة الجفاف التي تواجهها البلاد، والتي ستجعل وبحسب تصريحات الرئيس الأفغاني أشرف غني ما يصل إلى 80% من البلاد، في حالة جفاف ما بين خطير وشديد ومعتدل، إضافة إلى تأثيرات وباء كورونا الاقتصادية والنزاع المسلح في البلاد .

وأشارت المنظمة الدولية، في بيان لها بجنيف اليوم الأربعاء، إلى أن محصول القمح سينخفض بنحو مليوني طن بسبب الجفاف، وأن أكثر من ثلاثة ملايين رأس ماشية معرضة لخطر الموت، مناشدة الجهات المانحة توفير تمويل بقيمة 15 مليون فرنك سويسري لدعم جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، لتقديم منح نقدية لشراء الإمدادات الغذائية واستعادة سبل العيش لنحو 280 ألف شخص في 13 من المقاطعات الأكثر تضررًا من الجفاف.