محافظ أسيوط يُعلن توفر وظيفة بمديرية التنظيم والإدارة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن حاجة المحافظة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بالمستوى الوظيفي بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، على أن يكون ذلك بموازنة مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط للعام المالي 2021/2022 طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية طبقاً للقانون والقرارات المنظمة حتى يتم اختيار قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المحافظ، أن الوظيفة القيادية التي تم الإعلان عنها تتضمن مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بالمستوى الوظيفي بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية وذلك بموازنة مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط للعام المالي 2021/2022 ، مؤكداً على فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم سيتم عن طريق لجنة متخصصة للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية لافتاً إلى عدم الالتفات للطلبات التي تقدم بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد (خلال شهر من تاريخ الإعلان) الذي يبدأ من 5 أغسطس الجاري وينتهي 4 سبتمبر 2021.

وأوضح اللواء المهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، أنه على راغبي التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها التقدم شخصياً للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة ـ بالإدارة العامة للموارد البشرية بالدور التاسع لاستيفاء النموذج المعد لذلك خلال شهر من تاريخ النشر على أن يتم إرفاق الأوراق المطلوبة عدد أصل و 6 صور من المستندات (معتمدة ومختومة) وهي (بيان حالة وظيفية باسم لجنة الوظائف القيادية ، بيان بالإنجازات معتمد من رئيس الجهة التابع لها المتقدم إذا كان من العاملين بها، ومقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها طبقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط رقم 95 لسنة 2017، تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز، وخطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجه للجنة الوظائف القيادية والإشرافية ، والدورات التدريبية اللازمة في مجال شغل الوظيفة ، وشهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت) بالاضافة إلى عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4×6) .

ولفت إلى أنه يشترط أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي مناسب وأن يكون قد قضى مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية 17 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة وذلك للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري فضلاً عن اجتياز برنامج تدريب الإدارة العليا بنجاح بالاضافة إلى أن يكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه ومعرفة تامة بجميع قوانين الخدمة المدنية والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.