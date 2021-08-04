«أفضل جناح أيمن»..أبرز المعلومات عن محمد سند نجم منتخب مصر لكرة اليد

تصدر اللاعب محمد سند نجم منتخب مصر لكرة اليد “تريند” جوجل اليوم الاربعاء، بعد التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

وقال لاعب منتخب مصر، في تصريحات سابقة إن طموحنا عال جدا، نركز في كل مباراة على حدة، سنحتفل ولكن نجهز للمباراة القادمة بنفس القوة والحماس للفوز على فرنسا.

وترصد"الدستور"ابرز المعلومات عن نجم مصر:

- من مواليد 16 يناير 1991.

- يلعب محترفا بنادي نيم الفرنسي.

- بدأ مشوار فى نادي هليوبوليس قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك.

- سرعان ما خاض تجربة الاحتراف من أجل تحقيق حلمه ويواصل التألق في فرنسا.

- حصل على لقب أفضل جناح أيمن فى الدورى الفرنسى لكرة اليد ، بعدما حصل على نسبة تصويت بلغت حوالي أكثر من 43% في استفتاء الاتحاد الفرنسي للعبة .

-يتواجد بالمركز السابع كأفضل هداف بالدوري في الموسم الحالي ب 158 هدفاً من 220 تسديدة بنسبة نجاح 71%

- قاد فريقه هذا الموسم للمركز الخامس في بطولة الدوري الفرنسي برصيد 36 نقطة برفقة زميله أحمد هشام السيد دودو.

كان منتخب الفراعنة لكرة اليد قد تغلب على منتخب ألمانيا 31-26 ، في ربع نهائي دورة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، ليكتب اسمه في سجلات تاريخ الأولمبياد كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ دور نصف النهائي .

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب الوطني، بفرنسا في نصف النهائي، يوم الخميس المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، محمد علي، عمر الوكيل "بكار"، يحيى الدرع، علي زين، حسن وليد قداح، أحمد هشام السيد "دودو"، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وسام سامي نوار.