قاض أمريكى يوقف قرار حاكم ولاية تكساس منع نقل المهاجرين عبر ولايته

أوقف قاض أمريكي أمرا تنفيذيا أصدره حاكم ولاية تكساس جريج أبوت يقيد نقل المهاجرين عبر الولاية، ويفوض القوى الأمنية بسحب المركبات المشتبه في قيامها بذلك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، كان أبوت أصدر أمرا تنفيذيا يوم الأربعاء الماضي يقيد من خلاله النقل البري للمهاجرين بولايته.

وفي 28 يوليو الماضي، أمر أبوت الحرس الوطني بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون المحلية باعتقال المهاجرين، حيث تواجه الولاية تدفقا مستمرا للأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية.

وعلى صعيد آخر، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوزيع الولايات المتحدة أكثر من 110 ملايين لقاح مضاد لكوفيد-19 حول العالم، حاضاً في الوقت نفسه الأميركيين الذين لم يتلقوا اللقاحات بعد إلى الإسراع في أخذها في مواجهة انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

وقال الرئيس في خطاب ألقاه في البيت الأبيض "نحن نواجه جائحة غير الملقحين"، مضيفا "الخبراء يقولون لنا إننا سنرى هذه الإصابات تتصاعد في الأسابيع المقبلة، وهي مأساة يمكن إلى حد كبير تجنّبها".

وتابع "تلقيح أميركا والمساعدة في تطعيم العالم. بهذه الطريقة، نوشك على هزيمة" الجائحة.

وأرسلت الولايات المتحدة 111,701,000 جرعة لقاح إلى أكثر من ستين دولة، وقدمت القسم الأكبر منها عبر آلية كوفاكس الدولية لتوفير لقاحات إلى الدول الفقيرة، وكذلك بالتعاون مع شركاء مثل الاتحاد الإفريقي أو مجموعة الكاريبي (كاريكوم)، على ما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، وهو عدد لقاحات يفوق تلك المقدّمة من "كلّ البلدان الأخرى مجتمعة".

وشدّد بايدن على أنّ "من مصلحة الولايات المتحدة أن تفعل ذلك. الفيروس لا يعرف حدودًا".

وأردف الرئيس الأميركي "هذه التبرّعات مجانية"، مشيرا إلى أن بلاده لا تفرض في مقابلها "أيّ مطالب أو شروط"، في وقت تسري بانتظام شكوك بأنّ الصين وروسيا تستخدمان توزيع لقاحاتهما لأغراض دبلوماسية.

وقال بايدن "نحن نفعل ذلك لإنقاذ الأرواح وإنهاء هذه الجائحة".

والدول الرئيسية المستفيدة هي حتى الآن إندونيسيا (ثمانية ملايين جرعة) والفيليبين وكولومبيا (ستة ملايين جرعة أو أكثر)، وكذلك فيتنام وبنغلادش وباكستان وجنوب إفريقيا (خمسة ملايين جرعة أو أكثر).

وهذه الهبات "ليست سوى البداية"، حسب البيت الأبيض.

وستُباشر الولايات المتحدة اعتبارا من نهاية الشهر إرسال نصف مليون جرعة من لقاح فايزر وعدت بتقديمها لمئة من البلدان النامية.

على المستوى الوطني، شدد بايدن مرة جديدة على ضرورة أن يتلقى الأميركيون اللقاحات، قائلاً "إذا كنتم غير ملقّحين، أرجوكم، أرجوكم احصلوا على اللقاح".