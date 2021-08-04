إعدام 592 كيلو مواد غذائية و4 آلاف لتر خل وعصائر مغشوشة بأسوان

شن مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية، ويأتي ذلك استمرارًا للحملات الرقابية على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية، وتحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي.

وأشرف مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان، على عملية إعدام كميات من المواد الغذائية مختلفة الأصناف مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، عقب صدور قرار النيابة بالموافقة على الإعدام، حيث تم إعدام كمية 592 كجم من المواد الغذائية المختلفة، بالإضافة لكمية 4000 لتر خل وعصائر، وذلك بالمدفن الصحي المحكوم المخصص لذلك، وكانت الكميات المذكورة قد تم ضبطها خلال وقت سابق في حملة تفتيش على الأسواق وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية بمركز أسوان.

إعدام مواد غذائية بأسوان

وتأتي تلك الحملات فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.

جدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بأسوان نظمت قافلة طبية للكشف المجاني في قرية نصر النوبة بمركز نصر النوبة، وقرية بنبان بحري بمركز دراو، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وأجرى الكشف الطبي خلال القوافل الطبية على 1888 مواطنًا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.