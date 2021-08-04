تعرف على شروط التقديم لبرنامج بناء القدرات للعاملين بقطاع البترول

أطلق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدورة الثانية من برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول، وفتح باب التسجيل فى البرنامج.

للحفاظ على سلامة العنصر البشرى والبيئة والاستثمارات

ويأتي إطلاق البرنامج استثماراً للنجاح الذى حققه فى دورته الأولى و في ظل التزام قطاع البترول والثروة المعدنية بتطوير القدرات والإمكانيات الخاصة بتعزيز إدارة سلامة العمليات وتكامل الأصول في مختلف الأنشطة التابعة لوزارة البترول للحفاظ على سلامة العنصر البشرى والبيئة والاستثمارات.

تنطلق الدورة الثانية تحت شعار ترسيخ التغيير

كما تنطلق الدورة الثانية تحت شعار ترسيخ التغيير مستهدفة الكوادر الشابة المسئولة عن التطبيق الفعلى داخل مواقع العمل المختلفة مع إضافة مجال تكامل الأصول لبرنامج بناء القدرات وذلك طبقا لشروط التقديم التالية:

شروط التقديم لبرنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات

- أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين بقطاع البترول

- سن المتقدم من 28 عاماً إلى 35 عاماً في موعد التقديم المعلن

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل عالي في التخصصات التالية: الهندسة، العلوم

- أن يكون المتقدم من العاملين بإحدى المجالات التالية: السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، العمليات، الإنتاج، التفتيش الهندسي، التخطيط والمشروعات، الصيانة، تكامل الأصول.

- إجادة اللغة الإنجليزية

- ألا يكون المتقدم من خريجي الدفعة الأولى من برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة أو برنامج بناء القدرات لفرق السلامة والصحة المهنية.

كما أنه سوف يكون التقديم للبرنامج عبر بوابة تواصل قطاع البترول المصرى تعظيما لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية كما سيتم اجراء كل مراحل التقييم الكترونيا باستخدام أساليب تقييم حديثة خلال مراحل متعددة تضمن الوصول الى أفضل المتقدمين

للتقديم على برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول "الدورة الثانية" ، للتسجيل إضغط هنا