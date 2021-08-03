الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ يناشد أبناء المدينة التعاون مع فرق جمع القمامة

بدء التشغيل التجريبى لمنظومة جمع القمامة من المنازل والمحلات فى المنصورة

منظومة جمع القمامة
منظومة جمع القمامة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة جمع القمامة من المنازل والمحلات بنطاق حي غرب المنصورة كمرحلة بالتعاون مع إحدي الشركات المتخصصة في مجال الجمع المنزلي وتحت إشرافه المباشر .

وأكد محافظ الدقهلية، أن منظومة الجمع  الجديدة من المنازل من أجل الارتقاء بمستوى النظافة ورفع الصناديق من الشوارع وتجميل الشوارع للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصورة العريقة، وناشد أبناء مدينة المنصورة بضرورة التعاون الكامل مع فرق عمل منظومة الجمع الجديدة لتحقق أهدافها وعدم إلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بمواعيد الجمع اليومي.

- متابعة مستمرة على مدار اليوم لأعمال شركة جمع القمامة

وكلف المحافظ  المحاسب نادر محيي، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، والأستاذ فهمي علام، مدير المتابعة بالجهاز وكافة أعضاء الجهاز بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال شركة جمع القمامة من المنازل، وتلقي الشكاوى والتأكد من المرور علي كافة المنازل بنطاق حي غرب لأخذ القمامة.


 - اختيار مواقع الأراضي لإقامة "سكن كريم" للمواطنين

في سياق آخر، عقد محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً باللجنة المشكلة لمتابعة اختيار مواقع الأراضي لإقامة سكن كريم للمواطنين بقرى مركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة|، وذلك بحضور الدكتور محمد فرجاني، مستشار رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة مشروع حياة كريمة بالدقهلية، وناصر هاشم ممثلا عن وزارة التنمية المحلية، والمهندسة مني عبدالرحمن، لهيئة التخطيط العمراني بالقاهرة.

وأشار "مختار" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة إقامة "سكن كريم" لأهالينا في القرى بديل السكن غير الآدمي في سابقة هي الأولى في تاريخ الدولة المصرية من خلال الاهتمام ببناء الإنسان المصري .

ووجه بضرورة التعاون الكامل بين أعضاء اللجنة لسرعة حصر المواقع والانتهاء من أعمال الرفع المساحي لها، من قبل مديرية المساحة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالمحافظة، وإزالة كافة المعوقات للبدء في تنفيذ سكن كريم لأهالينا في قرى شربين.

منظومة جمع القمامة
منظومة جمع القمامة
الدقهلية المنصورة محافظ الدقهلية أيمن مختار جمع القمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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