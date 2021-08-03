وزير خارجية إيطاليا يبحث مع «حفتر» المصادقة على قانون الانتخاب الليبي

بحث وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ضرورة المصادقة على قانون الانتخاب.

وتركزت مباحثات وزير خارجية إيطاليا، مع حفتر على خطوات تطبيق العملية السياسية، وفقا لوكالة نوفا الإيطالية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، في أعقاب زيارته التي شملت العاصمة طرابلس وبنغازي وطبرق، اليوم الثلاثاء، إن الهدف الأول الذي تحقق بلا شك هو ولادة حكومة وحدة وطنية ليبية، لم يكن من الممكن تصورها قبل عام.

وأضاف أنه "يجب أن نركز الآن على الانتخابات المقبلة في الرابع والعشرين من ديسمبر، والتي ستكون انتخابات حرة وديمقراطية وتمثل مرحلة أخرى في العملية السياسية الليبية التي تجري بدفع من المجتمع الدولي، وإيطاليا في المقدمة".

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن مساعدة ليبيا أيضًا تأتي من خلال زيادة التبادلات الاقتصادية، وتعني العمل من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط​​، وحماية حياة الناس من المتاجرين بالبشر، ومكافحة الإرهاب بلا هوادة.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، التزام بلاده الثابت تجاه ليبيا، مشيرا إلى أن انتخابات حرة وديمقراطية ستتم هناك في نهاية العام الحالي.

وكان وصل وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أمس الاثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة تشمل طبرق وبنغازي.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دي مايو في مقر المجلس بقصر ولي العهد بطرابلس، ونشر المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، صورا لاجتماعات ومباحثات المنفي ودي مايو في قصر ولي العهد.

وكان من المتوقع أن يجمع دي مايو لقاء آخر مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة.

وأشارت وكالة "أكي" الإيطالية إلى أن "هدف الزيارة، وهي الخامسة منذ بداية العام الحالي وفق مصادر دبلوماسية، هو تشجيع الحوار بين الأطراف الليبية لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل".