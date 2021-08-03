الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة طالب انتحر شنقًا داخل غرفته في منشأة ناصر

جثة
جثة

أمرت نيابة منشأة ناصر، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة طالب انتحر شنقًا داخل غرفته ، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء أهلية المتوفي؛ لسماع أقوالهم في الواقعة.

كان تخلص طفل مراهق من حياته شنقا داخل غرفة نومه، اليوم الثلاثاء، في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بانتحار طفل شنقا داخل غرفة نومه في منزل الأسرة بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفل «محمد. ر» 15 عاما، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة. وبسؤال أسرته قالوا إنهم فوجئوا بانتحاره، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

دفن منشأة ناصر تخلص من حياته نيابة منشأة ناصر سماع أقوالهم طفل مراهق

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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