نائبة تونسية: قضايا ضد الغنوشى وعدد من النواب لم تفتح بعد

صرحت نائبة الكتلة الديمقراطية التونسية منيرة العياري، اليوم الاثنين، بأن عددا من القضايا التي قدمتها الكتلة منذ أشهر ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعدد من النواب مازالت بمكانها.

وقالت منيرة العياري في منشور لها على صفحتها في فيسبوك "أنا في المحكمة الابتدائية بتونس لتفقد شكايات تقدمنا بها سابقا ضد راشد الغنوشي وسميرة الشواشي ونور الدين البحيري وغيرهم وتبين أن هذه الشكايات التي تقدمنا بها منذ أشهر مازالت تراوح مكانها ولم يفتح فيها أي بحث عدلي" .

وفى وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام تونسية، باستمرار الترقب للإعلان عن رئيس الحكومة الجديد الذي سيأتي خلفًا لهشام المشيشي المقال.

جاء ذلك في الوقت الذي دخلت فيه التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيّد أسبوعها الثاني.

وتباينت تقديرات الخبراء والسياسيين حول ساكن القصبة الجديد، بين داع إلى تعيين كفاءة اقتصادية على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعرفها البلاد، فيما اعتبر آخرون أن الأولويات المطروحة هي للناحية الأمنية.

فقد عين الرئيس التونسي، الخميس الماضي، رضا الغرسلاوي وزيرًا للداخلية، وواصل اليوم تعهده بمكافحة الفساد.

وطمأن الرئيس التونسي التونسيين من أنه لن يتركهم فريسة لأحد، في إشارة منه إلى تهديد زعيم النهضة راشد الغنوشي لأوروبا بطوفان من المهاجرين إذا لم يتراجع الرئيس التونسي عن قراراته التي أعلنها الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس التونسي مساء الأحد، أنه بدأ الآن التواصل مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي للبلاد، وفقا لما نقلته قناة العربية.

وأوضح سعيد في مقطع مصور نشره مكتبه، الأحد، خلال لقائه محافظ البنك المركزي، أن تونس تعول على ما تملك إلا أنها لن تنسى المدد والعون لو أتياها من الأصدقاء، وفق تعبيره.