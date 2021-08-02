تجديد حبس «حرامى الفيلات» فى التجمع 15 يوماً

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، تجديد حبس المتهم بسرقة فيلا سكنية بمنطقة التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت واقعة السرقة ومواجهة المتهم بها، وأقر صاحب الفيلا بأنه فوجئ بوجود المتهم داخل فيلته بغرض السرقة، حاملا في يده عددا من الأسلحة البيضاء.

ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الثالث من صاحب فيلا يتهم عاملا بمحاولة سرقة فيلته، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وعثر بحوزته على أسلحة بيضاء وهاتف محمول، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.