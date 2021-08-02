سفير العراق بالقاهرة يبحث التعاون المشترك مع رئيس مجلس الشيوخ

التقى سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد نايف الدليمي، برئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

ونقل السفير الدليمي في بداية اللقاء، تحيات رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وتحيات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبحث الجانبان سُبل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب، مستعرضين خلال اللقاء، الوضع السياسي في العراق، وآلية عمل مجلس النواب العراقي في تشريع القوانين، التي تصب في خدمة الشعب العراقي بجميع أطيافه.



وأكد الدليمي، خلال اللقاء، على ضرورة تبادل الخبرات بين المجلسين في مجال صياغة التشريعات القانونية والدستورية، وكذلك تفعيل اللجان البرلمانية بين العراق ومصر.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار المناطق المحررة من دنس عصابات داعش الإرهابية، خاصة أن العراق قد انتقل فعليًا من مرحلة محاربة الإرهاب إلى مرحلة إعادة الأعمار والبناء، والاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة بعد تحقيق مصر طفرة عمرانية كبيرة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى القاهرة، ورغبته بلقاء المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

من ناحيته، عبَّر رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى استعداد الجانب المصري لدعم العلاقة مع العراق، لما لها من أهمية تصب في مصلحة البلدين الشقيقين، مشددًا في ذات الوقت على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة العراق وضرورة تحقيق الاستقرار الداخلي بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه، عبر أعمال اللجنة العليا العراقية- المصرية المشتركة، واجتماعات القمم الثلاثية بين كل من العراق ومصر والأردن، لما لها من أهمية على تقوية أواصر العلاقة الثنائية بين العراق ومصر من جانب، وبين العراق ومحيطه العربي من جانب آخر.