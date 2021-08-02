الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2892 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عن تسجيل 2892 إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، و960 حالة شفاء و31 وفاة.

وذكر المركز - في بيان اليوم الإثنين أوردته بوابة الوسط - أنه تم إجراء الاختبارات على 9893 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 7001 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 2892 عينة، منها 2222 جديدة و670 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 29.2%، وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء إلى 256 ألفا و328 حالة، منها 59 ألفا و605 حالات ما زالت نشطة، بينما تعافى 193 ألفا و144 حالة، وتوفى 3579 حالة.
 

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كورونا في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

طرابلس كورونا ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

حقيقة التلاعب فى كراسات إجابة طلاب الثانوية أثناء التصحيح لتغيير الدرجات

قوته 2.9 على مقياس ريختر.. التفاصيل الكاملة لـ«زلزال 6 أكتوبر»

أسيرة الفراش منذ ولادتها.. ضمور المخ يسلب «تقوى» حقوقها

«البترول»: توصيل الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالي

الإهمال «وحش» يهدد أبنائنا.. مشرفات الحافلات المدرسية «غير مباليات» وأرواح بريئة تدفع الثمن

«تحيا مصر» يُطلق قافلة حماية اجتماعية في الواحات البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)