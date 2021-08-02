2892 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عن تسجيل 2892 إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، و960 حالة شفاء و31 وفاة.

وذكر المركز - في بيان اليوم الإثنين أوردته بوابة الوسط - أنه تم إجراء الاختبارات على 9893 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 7001 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 2892 عينة، منها 2222 جديدة و670 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 29.2%، وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء إلى 256 ألفا و328 حالة، منها 59 ألفا و605 حالات ما زالت نشطة، بينما تعافى 193 ألفا و144 حالة، وتوفى 3579 حالة.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كورونا في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.