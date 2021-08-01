تظاهر الآلاف فى برلين احتجاجا على سياسة كورونا

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد، احتجاجا على سياسة كورونا وذلك رغم حظر العديد من المظاهرات ومنها مظاهرات لأنصار حركة "التفكير الجانبي".

ووقعت العديد من الاشتباكات بين المحتجين وأفراد الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه عند عامود النصر لتفريق المتظاهرين.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم الشرطة فإنه قد تم إلقاء القبض على نحو 500 شخص بعضهم تم التحفظ عليه لفترة مؤقتة لأخذ بياناتهم الشخصية.

وحلقت مروحيات تابعة للشرطة فوق أحياء متفرقة في العاصمة نظرا لانتشار أنصار "التفكير الجانبي".

وأشارت الشرطة إلى وقوع محاولات متكررة من قبل المتظاهرين لاختراق الحواجز " وكان من اللازم استخدام العنف الجسدي في بعض الحالات".

كان عدة مئات من الأشخاص قد تجمعوا في الصباح بالقرب من الساحة الأولمبية غربي المدينة، وقد استعانت الشرطة بأكثر من 2200 فرد من أفرادها للتعامل مع المظاهرات.

وكانت هناك احتجاجات أكبر عند عامود النصر، وكان من المنتظر بالأساس تسيير مظاهرة في شارع 17 يونيو بناء على دعوة من مبادرة "التفكير الجانبي 711" التي كانت أبلغت عن مشاركة نحو 22 ألفا و500 شخص في هذه المظاهرة لكن شرطة العاصمة حظرت هذه المظاهرة كما حظرت العديد من المظاهرات الأخرى بسبب تخوفها من حدوث انتهاكات لشروط النظافة الصحية الخاصة بمكافحة كورونا.

وأصدرت الشرطة أوامر للمتظاهرين بمغادرة المكان، وأوقفت حافلة سياحية وضبطت أدوات تكنولوجية.

وقال المتحدث إن المجموعات تجمعت مرارا في أنحاء المدينة بشكل متكرر، وأشار إلى أن "احتمال العدوانية" تنوع ولفت إلى حدوث إصابات لأفراد شرطة لكنه لم يذكر عددا محددا ولا تفاصيل أخرى.

وكتبت الشرطة على تويتر أنها استخدمت الغاز المهيج للأعصاب والهراوات..

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.