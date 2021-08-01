آخرهم بطل الإسكواش هشام عاشور.. رجال في حياة نيللي كريم

تحتفل النجمة نيللي كريم بعقد قرانها على نجم الأسكواش السابق هشام عاشور، المُقرر عقده خلال شهر أغسطس الجارى، وترصد "الدستور" زيجات الفنانة نيلى كريم:

هشام عاشور

واحتفلت نيللي بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، والذين فضلوا التكتم لحين موعد عقد القرآن الذى تم إعلانه مع تسرب الخبر بنهاية شهر أغسطس.

عمر إسلام

كانت نيلى قد احتفلت فى بداية العام الماضى بخطبتها رسميا على رجل الأعمال عمر إسلام، في حفل عائلي، على أن يتم الزواج خلال شهور معدودة

وجاء ذلك الإعلان، بعد نشر الفنانة نيللي كريم صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بإطلالة صيفية خلال إمساكها بيد شخص "مجهول"، وسط تساؤلات عن ارتباطها ولكن بعد عدة اشهر أعلنت نيلى كريم خبر انفصاها ومقررة عدم الزواج مرة أخرى أو الارتباط .

الزواج الاول لنيلى كريم

تزوجت نيلى كريم وعمرها لم يتجاوز 16 عاما دون علم والدتها حسب ما قالته نيلى فى إحدى حوراتها التلفزيوينة مع الإعلامية راغدة شلهوب العام الماضي.

وأنجبت نيللي من زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

زواجها من هانى أبو النجا

في 2004، أعلنت نيللي زواجها من خبير التغذية، هاني أبو النجا، الزيجة التي استمرت إلى ما يقرب من 11 عامًا أنجبا خلالهما طفلتين وهما سيليا وكندة، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015، ولم يتوقف الأمر هنا حتى تبادل الثنائي الاتهامات بشكل غير مباشر.

وقالت نيلى كريم فى لقاء تلفزيونى "أنا امرأة حرة " ومن جانبه رد أبو النجا فى تدوينة:" نعم انفصلت عن أم بناتى وأتمنى لها التوفيق فى حياتها القادمة ".

وفي 2018 توترت العلاقة بين الثنائي، حيث قرر "هاني" اتهام نيللي بسوء علاقتهما، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب "هاني": "يا ستي عدى 5 سنين واستحملتك ومعندكش وقت لعيالك وعايشة حياتك.. حلي عني بقي ورغم كدة ماسك لساني طول الوقت.. انصرف الله يكرمك"

أضاف: "والله لو حضرتك فهمتي احترامي لعشرة سنين ضعف والله ممكن أعمل زيك ومش هتعرف تصدق نفسك.. حل عني يا عّم خليك في حالك".