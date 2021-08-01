الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

10 سنوات لسمسار حاز 6 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

قرص مخدر
قرص مخدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، بمعاقبة سمسار عقارات بالسجن لمدة 10 سنوات بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية رقم 9150 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بالقبض علي سمسار لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بدائرة القسم بقصد الاتجار بها علي عملائه.


كسفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام المتهم ع.ع.ع، 33 سنة، سمسار عقارات، بمزاولة نشاطا إجراميا، في الاتجار في المواد المخدرة وخاصة الأقراص فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.
وعقب تنفيذ القرار أثناء تواجده داخل سيارة ملاكي أمام منزله القي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد ستة آلاف وسبعمائة قرص مخدر من النوع المسمى التامول ومبلغ مالي ستة آلاف وخمسمائة وتسعون جنيها، وعدد 3 هواتف محمولة.


بمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة للترويج في بيع المواد المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة سيدة بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مائة ألف جنية، بعد اتهامها بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد حافظ، وسكرتير الجنايات خميس قمر.


ترجع احداث القضية رقم 4759 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بتمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض علي المتهمه وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل قيام المتهمة س.أ.خ، بدون عمل، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطها وعقب تنفيذ القرار تمكنت القوة من إلقاء القبض عليها داخل مسكنها.

وتفتيشها عثر بحوزتها على حقيبة نقود تحتوي بداخلها على عدد أربعة وأربعون لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي .

وبمواجهتها أقرت بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد جمال شارو، وطارق ابراهيم ابو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.

الجنايات الإسكندرية منزل السجن ترويج مخدرات

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وائل لطفي

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